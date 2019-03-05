شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح ويستقر دون مستوى 56.60، ليبقى الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور والأهم دون 57.46، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستويات 55.05 وقد يمتد إلى 54.50 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.46

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت