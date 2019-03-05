شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يقلل خسائره الحادة لكنه يغلق منخفضاً أدنى 26 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم عقب التخلص من المكاسب الهامشية التي حققتها في بداية الجلسة، وتعرضت لاحقاً لضغوط عدم اليقين السائد بين المستثمرين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأطلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والمستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" تصريحات أكدت إحراز تقدم في المفاوضات مع الصين.



رغم ذلك، تترقب الأسواق نتائج ملموسة تعبر عن هذا التقدم المشار إليه، ولكن ربما ينتظر المحللون القمة المنتظرة بين رئيسي البلدين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج".



وسادت بعض المخاوف الجيوسياسية على الجانب الآخر عقب إعلان روسيا توقيع الرئيس "فلاديمير بوتين" على انسحاب موسكو من المعاهدة النووية بعد خطوة مماثلة من جانب الولايات المتحدة.



وفي سياق منفصل، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 1.4% وأغلق عند 56.59 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 57 دولارا وأقل سعر عند 55.8 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 65.67 دولار للبرميل وبلغ أعلى مستوى عند 66.3 دولار وأقل مستوى عند 64.9 دولار.



وفي نهاية الجلسة، قلص "داو جونز" خسائره من 350 نقطة ليتراجع بنسبة 0.8% (ما يعادل 206 نقاط) مغلقاً عند 25819 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 26156 نقطة وأقل مستوى عند 25611 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 7577 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 7643 نقطة وأقل مستوى عند 7501 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2793 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2817 نقطة وأقل مستوى عند 2767 نقطة.