شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بالتزامن مع خسائر أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل خلال تعاملات اليوم لكنها أبقت على خسائرها رغم عزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم التي شهدت خسائر خلال جلسة الاثنين.



وحاول المستثمرون الإقبال على أصول أخرى كالعملات الرقمية بعيداً عن خسائر الأسهم والمعادن في ظل قوة الدولار وعدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



ورغم إعلان المزيد من الشركات والمصارف والمراكز البحثية عن تطوير تكنولوجيا "بلوك شين"، إلا أن سوق العملات الرقمية لا يزال يتعرض لتذبذبات.



وعلى صعيد تداولات اليوم، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:31 جرينتش بنسبة 2.6% إلى 0.30 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



وتراجعت بتكوين أيضاً بنسبة 2.3% إلى 3732 دولارا، وبلغت العملة الرقمية الأبرز أعلى سعر لها اليوم عند 3839.3 دولار وأقل سعر عند 3700.2 دولار.