شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تصبح ثاني أكبر شركة أمريكية قيمة..و"مايكروسوفت" لا تزال في الصدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على أثر ارتفاع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات جلسة الاثنين بنسبة 2%، قفزت "أمازون دوت كوم" إلى المرتبة الثانية في قائمة أكبر الشركات الأمريكية المدرجة من حيث القيمة السوقية.



وحافظت "مايكروسوفت" على صدارة هذه القائمة، في حين تراجعت "آبل" إلى المرتبة الثالثة متخليةً عن مركزها لصالح "أمازون" رغم أن الشركتين اجتازتا حاجز التريليون دولار العام الماضي.



وبلغت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" نحو 864.1 مليار دولار تليها "أمازون" بقيمة 837.4 مليار دولار ثم جاءت "آبل" التي بلغت قيمتها 834.3 مليار دولار.



ومن الجدير بالذكر أن سهم "أمازون" حقق مكاسب على مدار الجلستين الماضيتين بدعم من إعلان شركة التجارة الإلكترونية عن خطة لافتتاح عشرات متاجر البقالة في الولايات المتحدة هذا العام تحت اسم علامتها التجارية "هول فودز".



وكانت القيمة السوقية لـ"أمازون" قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة أكبر الشركات الأمريكية المدرجة من حيث القيمة السوقية في الأول من فبراير/شباط الماضي.



وارتفع سهم "أمازون" بنسبة 3.2% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كما ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.1% فقط، في حين ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 3.8%.