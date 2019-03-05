شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد سهم "كوكاكولا" من بين الأسوأ على مؤشر "داو جونز" هذا العام؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم "كوكاكولا" هذا العام بنسبة 4% ويعد من بين الأسوأ أداء بين أسهم الشركات المدرجة على مؤشري "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" حتى الآن.



وربما لا يكون هذا الانخفاض كبيراً، ولكنه يأتي في الوقت الذي ارتفع مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" بحوالي 12% منذ بداية العام حتى الآن لاسيما مع الأخذ في الاعتبار أن سهم "بيبسيكو" – المنافسة لـ"كوكاكولا" – ارتفع بنسبة 6%.



وتحاول "كوكاكولا" جذب المزيد من المستهلكين بمنتجات جديدة من بينها "أورنج فانيلا كوك" فضلاً عن طرح منتجها الشهير بمذاقات مختلفة.



وأطلقت "كوكاكولا" أيضاً حملات تسويقية لبيع منتجات أخرى وأتمت مؤخراً خطة الاستحواذ بقيمة خمسة مليارات دولار على سلسلة مقاهي "كوستا" البريطانية المنافسة لـ"ستاربكس" الأمريكية.



توسعت الشركة أيضاً في العديد من الأسواق العالمية، ورغم محاولات تنويع منتجاتها، إلا أنها لا تزال متباطئة في النمو كما ان خطط الاستحواذ أبطأ من نمو أرباحها وتضيف المزيد من التعقيد على أعمالها التجارية.



وأيضاً تسببت قوة الدولار الأمريكي في الإضرار بتنافسية صادرات ومنتجات "كوكاكولا" في الأسواق العالمية، بينما تحولت منافستها "بيبسيكو" نحو تنويع أنشطتها في منتجات مربحة مثل "دوريتوس" و"تشيتوس".