شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط على المعادن من قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من التفاؤل بشأن إمكانية حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأثيرت مخاوف في الأسواق بشأن جبهة اخرى نحو الولايات المتحدة بعد الانسحاب من المعاهدة النووية الاستراتيجية بين البلدين.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الشهر عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" لمناقشة إمكانية إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 19:57 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل سعر عند 96.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى 15.105 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.275 دولار وأقل سعر عند 15.075 دولار.



أما الذهب، فقد تراجع سعره بنسبة 0.9% وأغلق عند 1287.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1298.1 دولار وأقل سعر عند 1283.8 دولار.