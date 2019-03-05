شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بفعل توترات جيوسياسية سادت الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم على الرغم من الارتياح الذي ساد الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكنه تلقى دعماً من المخاوف الجيوسياسية التي جاءت بعد انسحاب روسيا من المعاهدة النووية مع أمريكا.



وبعد تصريحات من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات مع الصين، تترقب الأسواق صدور نتائج من هذه المفاوضات.



ويعول المستثمرون على القمة المرتقبة بين الرئيسين "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" هذا الشهر والتي ألمح إليها الرئيس الأمريكي بأن ثمة اتفاق ربما يتم التوصل إليه على هامش تلك القمة.



وكان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد أكد على أنه والممثل التجاري "روبرت لايثايزر" يعملان على صياغة اتفاق تجاري تاريخي مع بكين.



وعززت العملة اليابانية مكانتها كملاذ آمن اليوم رغم صعود الدولار الأمريكي بفعل وجود مخاوف جيوسياسية في الأسواق العالمية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار أمام الين بحلول الساعة 19:16 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 111.7، وسجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى أمام نظيرتها اليابانية اليوم عند 112.01 وأقل مستوى عند 111.6.