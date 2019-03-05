شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تزيد خسائرها أدنى حاجز 1300 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والذي استحوذ على مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن رغم هبوط أسواق الأسهم وظهور مخاوف جيوسياسية.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:29 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.6 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وزادت المخاوف الجيوسياسية في الأسواف بفعل توقيع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على قرار انسحاب بلاده من المعاهدة النووية مع الولايات المتحدة.



وتترقب الأسواق عن كثب ظهور نتائج للمفاوضات التجارية بين أمريكا والصين والتي أشار وزير الخزانة في واشنطن "ستيفن منوتشن" إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري تاريخي.



وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان في الساعة 18:32 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1288 دولاراً للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1298.1 دولار وأقل سعر عند 1283.8 دولار.