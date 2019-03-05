شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مدعوماً بسعي المستثمرين نحو الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم وسط طلب على العملة الأمريكية بوصفها ملاذاً آمناً بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم في ظل مخاوف جيوسياسية.



وعلى الرغم من التفاؤل إزاء اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، إلا أنه لم تصدر أي نتائج رسمية بعد.



وعلاوةً على ذلك، أعلنت الحكومة الروسية اليوم توقيع الرئيس "فلاديمير بوتين" على قرار انسحاب بلاده من المعاهدة النووية مع الولايات المتحدة.



وكانت هذه المعاهدة تشترط عدم تطوير البلدين أي صواريخ نووية متوسطة المدى، ولكن "ترامب" أعلن تعليق التزام بلاده بهذه المعاهدة في فبراير/شباط الماضي.



وخلال التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيم أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:36 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.