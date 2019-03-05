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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول نحو الانخفاض..و"داو جونز" يهبط بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم متخلية عن المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة، ووقعت "وول ستريت تحت ضغوط بفعل مخاوف "جيوسياسية" على الرغم من التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية.
وأعلنت روسيا اليوم توقيع الرئيس "فلاديمير بوتين" على قرار بانسحاب بلاده من المعاهدة النووية التي أبرمتها موسكو مع الولايات المتحدة عام 1987 والتي تفرض على البلدين عدم تطوير أي صواريخ نووية متوسطة المدى.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في فبراير/شباط الماضي تعليق التزام واشنطن بالمعاهدة النووية بسبب ما وصفه بعدم التزام روسيا بشروط المعاهدة وخرق بنودها بتطوير صواريخ نووية تهدد بلاده.
وفي ردة فعل على ذلك، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 17:39 جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 25691 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 7520 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 2773 نقطة.
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