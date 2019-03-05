شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه..والخام الأمريكي يرتفع 1.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعززت مكاسبها بفعل التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يعزز بدوره الطلب العالمي على الخام فضلاً عن زيادة امتثال اطراف اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج.



وأكد وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" على أن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط بنحو 228 ألف برميل يومياً بنهاية مارس/آذار الجاري مشيراً إلى أن مستوى امتثال موسكو اتفاق خفض الإنتاج بالتعاون مع "أوبك" سيرتفع في الفترة القادمة.



وكانت "أوبك" ومنتجون مستقلون قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً ابتداءً من العام الجاري.



وتنتظر الأسواق وضع الولايات المتحدة والصين اللمسات النهائية على اتفاق تجاري محتمل ينهي حالة النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم.



وارتفع خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:28 جرينتش بنسبة 1.5% إلى 56.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57 دولاراً وأقل سعر عند 55.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.2% إلى 65.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.3 دلار وأقل سعر عند 64.9 دولار.