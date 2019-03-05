شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الضغوط على الدولار الكندي بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية متأثراً بضغوط صدور بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى انتعاش الدولار الأمريكي نتيجة التفاؤل بشأن المحادثات التجارية مع الصين.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي في الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 0.1%، كما حقق الاقتصاد نمواً في العام الماضي بوجه عام بنسبة 1.8% دون توقعات بنمو نسبته 2%.



من ناحية أخرى، لا يزال الارتياح يسود الأسواق بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين تعملان على صياغة اتفاق تجاري تاريخي بين البلدين يحول دون تفاقم النزاع التجاري القائم.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الياعة 15:47 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وانخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:58 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7507، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 0.7537 وأقل مستوى عند 0.7500.