شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم وسط ترقب لنتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى أحداث هامة هذا الأسبوع.



وبعد أنباء إيجابية بشأن إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وبكين، تترقب الأسواق نتائج هذه المفاوضات وإبرام اتفاق تجاري محتمل بين البلدين على هامش قمة رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" خلال مارس/آذار الجاري.



ومن المنتظر الجمعة المقبلة صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي سيعطي لمحات للاحتياطي الاتحادي بشأن توجهات سوق العمل.



وأعلن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" الأسبوع الماضي بأن مسؤولي الملف التجاري يضعون اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري شامل يجري صياغته ليكون ملزماً للصين.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 26053 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 7621 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (سبع نقاط) إلى 2811 نقطة.