شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام استنادا على آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، استنادا على آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، ينهي الخلافات بين أكبر اقتصادين فى العالم ويحسن توقعات الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 13:30جرينتش صعد خام برنت إلى مستوي 65.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.94$ ،وسجل أعلى مستوي 65.92$ ،وأدنى مستوي 64.94 $ .

فقدت عقود برنت يوم الجمعة نسبة 2.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 2.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ، وتسارع إنتاج النفط فى الولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الصيني " شي جين بينغ" قد يتوصلا إلى اتفاق تجاري رسمي فى قمة سوف تعقد فى 27 آذار/مارس الجاري ، فى ظل التقدم المستثمر فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ومن شأن إنهاء الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،أن تتحسن توقعات الاقتصاد العالمي ،وهو ما سوف يدعم ارتفاع مستويات الطلب على النفط.