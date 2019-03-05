شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض أدنى الحاجز 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن والإقبال على الأسهم.



ولا تزال توقعات ارتفاع الطلب العالمي على البلاديوم تلقي بظلالها على التداولات في الأسواق لاسيما بفعل إقبال شركات صناعة السيارات على شراء المعدن.



وبالتزامن مع توقعات الطلب، هناك تكهنات بانخفاض إمدادات البلاديوم في العام الجاري نتيجة ضعف تعدينه حيث أنه يستخرج كمعدن ثانوي بجانب النحاس.



ومن الجدير بالذكر أن البلاديوم تستخدمه شركات صناعة السيارات كمكون يقلل مستويات العوادم المنبعثة من المركبات، وتقبل عليه الشركات بفعل تقييد القواعد بخصوص تلوث الهواء.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:50 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:51 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1494.6 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1516.8 دولار وأقل سعر عند 1494.3 دولار.