شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يفقد أكثر من 4% مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" أكثر من4% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع وجود معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية فى المنطقة السلبية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:40 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 124.10$ بانخفاض قدره 5.63$ بنسبة 4.3%،حيث سعر الافتتاح عند 129.73$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 130.36$ ،وأدنى سعر عند 122.52$ الأدنى منذ 17 شباط/فبراير الماضي.

فقد الايثريوم يوم الأحد نسبة 2.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم العملات الكبرى فى السوق الرقمية.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، فقد الايثريوم حوالي 1.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي نحو 125 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 شباط/فبراير الماضي ،مع تراجع معظم أسعار العملات الرقمية الكبري.

يأتي تراجع معظم العملات الرقمية الكبرى ، بعدما ذكرت وكالة بلومبيرغ إن الشركات العاملة فى صناعة التشفير لا تزال تواجه صعوبات بالغة فى فتح حسابات مصرفية.

من ناحية أخرى ذكرت تقارير إعلامية إن شبكة الايثريوم أجرت بنجاح يوم 28 شباط/فبراير الماضي تحديث كونستانتينوبل/ بيترسبرغ بما يعرف باسم "عملية الهاردفورك".

ويعتقد الخبراء إن هذه التحديثات ستجلب معها الثقة والاهتمام المطلوبين فى الاستثمار فى الأصول الرقمية وتطوير التطبيقات اللامركزية.