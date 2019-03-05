شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل طلب قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، بفضل طلب قوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار موجود حاليا فى سوق العملات الأجنبية ، على الرغم من انتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوي 96.61 نقطة الأعلى فى أسبوعين ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.31 نقطة ،وسجل أدني مستوى عند 96.30 نقطة.

حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تتواصل فى الوقت الحالي عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار موجود فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط السلبية المتصاعدة على العملات الرئيسية الأخرى ،خاصة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" ،والتي تواجه مخاوف التراجع الحاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي ، وتخلي البنك المركزي الأوروبي عن التفكير فى رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " خلال مؤتمر جماهيري" إن تشديد السياسة النقدية يساهم فى قوة الدولار ويضر بقدرة بلاده على المنافسة" ،وأضاف ترامب " أريد دولارا قويا ، لكن أريده دولارا مفيدا وليس قويا لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى".

والمعنويات حاليا فى مختلف الأسواق المالية العالمية مرتفعة للغاية بفضل الأنباء الجديدة عن محادثات التجارة الأمريكية الصينية ، قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن الولايات المتحدة والصين يمكن أن تتوصلان إلى اتفاق رسمي فى قمة 27 آذار/مارس الجاري ، نظرا للتقدم المستثمر فى المحادثات بين البلدين.