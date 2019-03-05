شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وضعف الطلب على الأصول الآمنة مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.14$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.20$،وسجلت الأعلى عند 15.26$ ، والأدنى عند 15.12$ الأدنى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فقدت أسعار الفضة يوم الجمعة نسبة 2.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 15 آب/أغسطس 2018 ، مع هبوط معظم المعادن المسعرة بالدولار الأمريكي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 4.4% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر كانون الثاني/يناير 2018.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين 96.53 نقطة ، عاكسا استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي ارتفاع الدولار المستمر فى ظل تحسن مستويات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وبعد انتعاش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

تراجع الطلب بشدة على الأصول الاستثمارية الآمنة خاصة المعادن النفيسة الذهب والفضة ، فى ظل التقدم المستمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وبعدما قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكبر اقتصادين فى العالم بصدد الإعلان عن اتفاق تجاري فى قمة 27 آذار/مارس الجاري.