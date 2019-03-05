شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 5 أشهر استنادا على آمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، استنادا على آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، ينهي الخلافات المستمرة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تعليقات إيجابية عن محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وحقق المؤشر ارتفاعا بأكثر من 1% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى حوالي خمسة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من واحدة بالمئة ، بعد الأخبار الإيجابية عن تطورات التجارة العالمية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الصيني " شي جين بينغ" قد يتوصلا إلى اتفاق تجاري رسمي فى قمة سوف تعقد فى 27 آذار/مارس الجاري ، فى ظل التقدم المستثمر فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

قالت الصحيفة إن بكين تقترح خفض الرسوم على العديد من السلع الأمريكية مثل السيارات والسلع الزراعية ضمن المساعي للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ، لتسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب خلال أربع جلسات.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.55% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.1% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.