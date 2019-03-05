شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أسابيع تحت ضغط صعود الدولار وضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى ضعف الطلب على الأصول الآمنة مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل لاتفاق تجاري.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 10:09 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,287.67$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,293.41$،وسجلت أعلى مستوي 1,297.05$ ، وأدنى مستوي 1,286.05$ الأدنى منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 1.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 15 حزيران/يونيو 2018 ، بعد التخلي سريعا عن مستويات 1,300$ للأونصة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ، انخفضت أسعار المعدن الأصفر "الذهب" بنسبة 2.65 % ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر نيسان/أبريل 2017 ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية ، وضعف مستويات الطلب الاستثماري.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.52 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية مع ارتفاع شهية المخاطرة فى الأسواق ، يأتي هذا الصعود أيضا بالرغم من تجدد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة الاحتياطي الاتحادي.

قال ترامب خلال مؤتمر جماهيري إن تشديد السياسة النقدية يساهم فى قوة الدولار ويضر بقدرة بلاده على المنافسة ، أريد دولارا قويا ، لكن أريده دولارا مفيدا وليس قويا لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى".

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية وسط معنويات مرتفعة ،خاصة بعد قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن الولايات المتحدة والصين يمكن أن تتوصلان إلى اتفاق رسمي فى قمة 27 آذار/مارس الجاري ، نظرا للتقدم المستثمر فى المحادثات بين البلدين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 11.76 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، وبأكبر انخفاض يومي منذ 6 شباط/فبراير 2018 ،لينزل الإجمالي إلى 772.46 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.