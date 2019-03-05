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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع مقابل الدولار بالرغم من انتقادات "دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بالرغم من انتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " لقوة العملة الأمريكية ، يأتي هذا مع ارتفاع المعنويات فى الأسواق المالية استنادا على آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.
تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 07:58 جرينتش ،ليتداول عند 1.1352$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1382$ ،وسجل الأعلى عند 1.1352$ ، والأدنى عند 1.1350$.
فقد اليورو يوم الجمعة نسبة بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي صعود العملة الأمريكية رغم انتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" ، وقال ترامب إن تشديد السياسة النقدية يساهم فى قوة الدولار ويضر بقدرة بلاده على المنافسة.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر جماهيري " أريد دولارا قويا ، لكن أريده دولارا مفيدا وليس قويا لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى".
من ناحية أخرى ، قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن الولايات المتحدة والصين يمكن أن تتوصلان إلى اتفاق رسمي فى قمة 27 آذار/مارس الجاري ، نظرا للتقدم المستثمر فى المحادثات بين البلدين.
يركز المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، وبالنظر إلى التراجع الحاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي ، يبدو من المؤكد إن البنك سوف يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة هذا العام سيكون خارج طاولة اجتماعاته ، ويتوقع أيضا إعادة إطلاق برنامج للقروض طويلة الأجل للبنوك الأوروبية.
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