شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نسائي من شركة كانو اللوجيستية يزور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
واطلع الوفد خلال زيارته على الخدمات التشغيلية واللوجيستية بالميناء، التي كان آخرها تدشين خدمة مواعيد الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز لتقليل التكلفة وانسيابية الحركة لدخول وخروج البضائع، ضمن أعمال المنصة اللوجيستية لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، التي ترفع مستوى كفاءة النقل في الموانئ السعودية وتساهم بشكل كبير في تسهيل حركة تدفق البضائع وزيادة إنتاجية التحميل لدى المشغلين وتعزيز القدرة التنافسية.
كما زار الوفد مقر الأكاديمية البحرية بالميناء واطلعوا على شرح مفصل حول الخطط والبرامج، التي تنفذها الأكاديمية لمنسوبي الميناء والشركات العاملة بالميناء من خلال عرض مرئي أثمر عن اتفاقية بين الميناء والشركة لتقديم دورات مكثفة للعاملات بالشركة خلال الفترة القادمة للاستفادة من الخبرات الكبيرة، التي تقدمها الأكاديمية عبر متخصصين في مجال النقل البحري والعمل اللوجيستي.
واشتملت الزيارة على التعرف على حركة الملاحة البحرية وكيفية استقبال السفن وإجراءات دخولها وترصيفها من قبل كفاءات سعودية شابة من خريجي الأكاديمية البحرية، والوقوف على صناعة وإصلاح السفن بسواعد سعودية شابة.
من جانبها، أكدت مروة آل سعد، رئيس الموارد البشرية للمجموعة، أن شركة يوسف بن أحمد كانو وضعت رؤية 2030 من ضمن خططها الإستراتيجية، مشددة على التزام الشركة اللامحدود في دعم وتأهيل وتدريب وتمكين المرأة السعودية من أجل توليها مناصب قيادية، بالإضافة إلى دعم التوطين ومضاعفة عدد السعوديين في الشركة بشكل عام.
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