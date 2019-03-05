شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد والان نبدء بالتفاصيل

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2019م بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وصرح محافظ المؤسسة م. حمد الفارس أمس، بأن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح.

وبين أن وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام سيكون خلال الفترة (أبريل - يونيو 2019م) وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 320 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وتمت ترسيتها على 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.