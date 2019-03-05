شكرا لقرائتكم خبر عن 32 % الارتفاع في تعاملات نقاط البيع في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات الاقتصاد السعودي تحسناً في يناير الماضي، إذ ارتفعت تعاملات نقاط البيع بنسبة 32 %، بينما زادت السحوبات النقدية بنسبة 2 % تقريباً، على أساس سنوي. بحسب ما أظهره التقرير الاقتصادي لـ «جدوى» والذي قال: إنه في غضون ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017، مدعوماً بتسارع في الطلبات المحلية الجديدة. إضافة إلى ذلك، تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12%، على أساس سنوي، في ديسمبر 2018.

وأظهر التقرير ارتفاعا في جمالي الودائع المصرفية بنسبة 1%، على أساس سنوي، في يناير، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت بنسبة 1%، على أساس سنوي. في غضون ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3%، على أساس سنوي، بفضل زيادة في الودائع الزمنية والادخارية للقطاع الخاص بنسبة 11% في يناير، مسجلة أعلى زيادة لها، على أساس سنوي، منذ مارس 2017.

ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك السعودية بنسبة 5.5%، على أساس سنوي، في يناير. وارتفعت المطلوبات على القطاع العام بنسبة 20 %، على أساس سنوي. كذلك، ارتفعت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 2.4 %، على أساس سنوي. وتشير تفاصيل القروض، وفقاً لآجال الاستحقاق، إلى ارتفاع القروض قصيرة الأجل بنسبة 1.3 %، مقابل ارتفاع القروض طويلة الأجل بنسبة 3.6 %، على أساس سنوي.

بدأت الأسعار العام 2019 بتراجعها في يناير بنسبة 1.9 %، على أساس سنوي، وبنسبة 0.3 %، على أساس شهري، مواصلةً المسار النازل الذي شهدناه منذ الربع الرابع لعام 2018. تراجعت الأسعار في فئة «السكن والوقود» بنسبة 7.6 %، على أساس سنوي، نتيجة لاستمرار التراجع في أسعار الفئة الفرعية «إيجارات المساكن»، منخفضة بنسبة 8.8 %، على أساس سنوي، خلال الشهر. ومن بين الفئات الرئيسية المكوِّنة لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفعت الأسعار لثلاث فئات فقط: «الأغذية والمشروبات»، و«التعليم» و«المطاعم والفنادق».