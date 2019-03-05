شكرا لقرائتكم خبر عن دليل إلكتروني لتسعير معاملات «الزكاة والدخل» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرا الدليل الإرشادي الخاص بتسعير المعاملات على موقعها الإلكتروني وذلك استمرارا لجهودها في دعم الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات وتسهيل امتثال المكلفين بالأنظمة الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن الدليل الإرشادي يتضمن شرحًا تفصيليًا لمبدأ السعر المحايد، الذي يعد أساسا لتسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، والطرق المعتمدة لذلك، كما يشمل توضيحا حول الوثائق المطلوبة والمتعلقة بتعليمات تسعير المعاملات والمطلوب تقديمها للهيئة من الأشخاص الخاضعين للتعليمات، كما أنه يضم أيضا معلومات عن نموذج الإفصاح الخاص بتسعير المعاملات، الذي يعد جزءا من الإقرار الضريبي، بالإضافة للكثير من المعلومات الإرشادية الأخرى.

وأضافت الهيئة أن الهدف من نشر الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات يكمُن في تقليل حالات الالتباس والغموض للمكلفين في المملكة العربية السعودية عند تطبيق الأحكام التنظيمية المحلية الخاصة بتسعير المعاملات. وأكدت «الزكاة والدخل» أن هذه التوجيهات تُشكّل موادَّ إرشادية فقط، ولا تتضمن أو تهدف إلى إدراج جميع الأحكام أو التطبيقات أو الحالات ذات الصلة بالتعليمات.