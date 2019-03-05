شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب على صكوك المراعي الدولية يتجاوز 10 أضعاف القيمة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى إصدار الصكوك الدولية الأول للمراعي، الذي طرح في 26 فبراير، طلبًا قويًا من قبل مستثمرين عالميين تجاوز 10 أضعاف قيمة الصكوك، التي بلغت 500 مليون دولا أمريكي لمدة 5 أعوام مع ربح بمعدل 4.311% يستحق في شهر مارس 2024م، وذلك بعد حملة ترويجية للمستثمرين على مستوى العالم في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، في الفترة ما بين 21 و25 فبراير 2019م.

وأظهر الطرح القوة الائتمانية العالية للمراعي، إذ حقق أعلى طلبات شراء تلقتها شركة سعودية، مع تنوع في المستثمرين بنسبة توزيع بلغت أكثر من 60% على مستثمرين من خارج الشرق الأوسط. وتعد صكوك المراعي الأولى المقومة بالدولار الأمريكي من قبل شركة أغذية ومشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد أول إصدار دولي بتقييم ائتماني عالٍ من قبل شركة سعودية غير تابعة لجهة حكومية.

ووسط اهتمام كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، طرحت شركة المراعي الصكوك خلال يوم واحد بسعر أولي 225 نقطة أساس، وتم تحديد السعر النهائي عند 180 نقطة أساس فوق متوسط سعر مقايضات الدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات بانخفاض قدره 45 نقطة أساس، ومن المقرر أن يغلق العرض في 5 مارس 2019 ضمن شروط الإغلاق المعتادة مع توقعات بتصنيف الصكوك في تاريخ الإغلاق (Baa) من قبل Moody و(BBB) من قبل S&P.

جدير بالذكر، أنه لم يتم تسجيل إصدار الصكوك بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، بصيغته المعدلة ولا يجوز عرضه أو بيعه داخل الولايات المتحدة إلا وفقًا للائحة (S) بموجب قانون الأوراق المالية، أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل.