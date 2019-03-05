شكرا لقرائتكم "الاتصالات" أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 23 دقيقة في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 19:28

أنهت 42 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 18 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركات، واستقرت 4 شركات عند أسعارها اول من أمس ، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 578 بليون ريال بخسارة 922 مليونا نسبتها 0.16 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 21 في المئة الى 267 مليون ريال في مقابل 337 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 5 في المئة الى 9.94 مليون سهم، في مقابل 9.45 مليونا لليوم السابق، واستقر عدد الصفقات المنفذة عند 6531 صفقة في مقابل 5216 بزيادة 27 في المئة.

وانهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.06 في المئة تعادل 6 نقاط صعودا الى 10118 نقطة في مقابل 10112 نقطة الجلسة السابقة، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 1.76 في المئة.

وسجل قطاع الاتصالات أكبر خسارة بين القطاعات، بنسبة بلغت 2.03 في المئة الى 920 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الهابط 0.74 في المئة الى 7248 نقطة، ثم مؤشر الصناعة بخسارة نسبتها 0.12 في المئة الى 3222 نقطة.

في المقابل ارتفعت بقية مؤشرات القطاعات، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع بنسبة 1.36 في المئة الى 2950 نقطة، تلاه مؤشر النقل بزيادة نسبتها 0.54 في المئة الى 2246 نقطة، ثم مؤشر العقارات المرتفع بنسبة 0.11 في المئة.

فيما بلغت الزيادة في مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ 0.07في المئة الى 2184 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي بنسبة 0.06 في المئة.