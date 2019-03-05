شكرا لقرائتكم السوق الرئيس الخاسر الوحيد في " الكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 21:03

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم ارتفاعا في السيولة المتداولة أمس بنسبة 13 في المئة الى 22 مليون دينار في مقابل 20 مليون دينار لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 10 في المئة الى 105 ملايين سهم في مقابل 96 مليون ، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3 في المئة الى 4498 صفقة في مقابل 3978 صفقة.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي أمس الخسارة الوحيدة في البورصة بين المؤشرات بلغت نسبتها 0.33 في المئة تعادل 16 نقطة الى 4760 نقطة في مقابل مستوى 4776 نقطة لليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق العام أقل زيادة نسبتها 0.21 في المئة تعادل 11.07 نقطة الى 5272.71 نقطة في مقابل 5261.64 نقطة ، وصعد مؤشر السوق الاول بنسبة 0.44 في المئة تعادل 24.14 نقطة صعودا الى 5549.58 نقطة في مقابل 5525.44 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم « بنك بوبيان » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 1.28 في المئة، وصولاً إلى 554 فلس، من تداول 447 الف سهم، بلغت قيمتها 245 الف دينار، نُفذت من خلال 54 صفقة.

وحقق سهم « القرين » أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.60 في المئة، وصولاً إلى 369 فلس، من تداول 271 الف سهم، قيمتها بلغت 100 الف دينار، نُفذت من خلال 34 صفقة .

وسجل سهم « وطني » أكبر سيولة متداولة بلغت 5.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.25 في المئة الى 893 فلس.