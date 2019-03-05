شكرا لقرائتكم 133 بليون دولار إصدرات القروض المشتركة في المنطقة العربية عام 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – دلال ابوغزالة | منذ 4 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 20:05

سيطر مجلس التعاون الخليجي على حجم القروض والسندات الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2018، بما نسبته 81 و91 في المئة على التوالي. ومع ذلك، تضاعف حجم القروض الصادرة في منطقة شمال أفريقيا مقارنة بعام 2017، مقلصاً بذلك حصة السوق من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، أي العراق وإيران، وفق تقرير أصدرته اليوم الاثنين مؤسسة "دبتوير" العالمية.



وجاء ذلك نتيجة زيادة 10 صفقات على نشاط القروض المصرية، التي أضافت 16 بليون دولار إلى المنطقة أوة 91.5 في المئة على نشاط منطقة شمال أفريقيا. وعلى رغم انخفاض حجم سوق السندات في المنطقة 28 في المئة سنوياً، إلا أن حصة السوق في منطقة شمال أفريقيا كانت مستقرة نسبياً منذ العام 2017 عند 8 في المئة.

وتجاوز مستوى إصدار القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2018 مستوى إصدار السندات، حيث سجل إصدار القروض المشتركة 133 بليون دولار، مقارنة بـ89.5 بليون للسندات، وفق المؤسسة العالمية.

وقال نائب رئيس تحرير "ديبتوير" إلياس لامبريانوس: "عملنا على تعزيز حجم القروض من خلال نشاط إعادة التمويل المدفوع بانتهاز الفرص، والعديد من الصفقات الضخمة مثل القرض المجمع للمملكة العربية السعودية بقيمة 16 بليون دولار، وصندوق الثروة السيادية الخاص به، وهو الصندوق المشترك للصندوق الاستثماري العام بقيمة 11 بليون دولار". وأضاف: "مهدت خطة سحب السندات من قبل العديد من المصدرين خلال الربع الرابع العام الماضي، الطريق أمام القروض، لتتجاوز مستوى السندات عام 2018. وخلال العام الحالي، قد تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمل الكبير لأسواق رأس المال".

وكان أكثر المقترضين للسندات في المنطقة الجهات السيادية، حيث ساهمت هذه الجهات بـ55 بليون دولار أو 61.5 في المئة من إجمالي نسبة السندات. ويشكل هذا انخفاضاً نسبته 33.2 في المئة سنوياً. واستحوذت الشركات على ربع إصدارات القروض بـ33.6 بليون دولار، أو ما نسبته 25.3 في المئة، ما يمثل زيادة نسبتها 32 في المئة مقارنة بعام 2017.

واستحوذ الإصدار السيادي للمملكة العربية السعودية على نسبة كبيرة من إجمالي نشاط سوق القروض والسندات، حيث سجل 30.8 و37 في المئة على التوالي.