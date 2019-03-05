تعيين «إيه إس جي سي» مقاولاً ل «العنوان هاربر بوينت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تم تعيين «إيه إس جي سي»، لتكون المقاول الرئيسي لفندق العنوان هاربر بوينت في «خور دبي».

ويتمتع فندق العنوان هاربر بوينت الجديد بموقع فريد من نوعه في جزيرة خور دبي، ويبعد مسافة قصيرة عن «مرسى الخور» الذي يضم مرافق وناديا لليخوت وثلاثة فنادق ومتنزه، ومسارات للمشي محاطة بمناظر طبيعية خلّابة، ومنحوتات فنية، ومطاعم راقية ومقاهي ووجهات للترفيه. وبدورها، تجسّد «جزيرة الخور» حيّاً راقياً، حيث من المنتظر أن تستقبل أوائل سكانها خلال العام الجاري. وتجري عمليات البناء والتشييد على قدم وساق بوجود فريق عمل «إيه إس جي سي» في مشروع العنوان هاربر بوينت الذي يضم برجين مؤلفين من 65 و53 طابقاً على التوالي، ويقعان بجانب «كريك هايتس»، مجمع منازل الواجهة المائية الفاخرة.