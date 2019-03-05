«بحر دبي» تُحقق نجاحاً لافتاً لتسهيل إجراءات مالكي اليخوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية، مشاركتها الناجحة في «معرض دبي العالمي للقوارب 2019»، الذي أقيم مؤخراً في «قناة دبي المائية»، وسط استجابة إيجابية وإشادة واسعة من رواد القطاع البحري الإقليمي والعالمي، بالإنجازات المتلاحقة والمبادرات المبتكرة التي تمثل حجر الأساس للارتقاء بالمقومات التنافسية لإمارة دبي، باعتبارها قوة مؤثرة في الخارطة البحرية العالمية. واستمعت السلطة البحرية عن كثب، إلى طلبات وآراء وتطلعات الزوار تماشياً مع مساعيها الحثيثة لتطوير مجموعة متكاملة من المحفزات الجاذبة لمالكي اليخوت الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، في إطار التعاون المثمر مع القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارهما شركاء حقيقيين في الوصول بدبي إلى صدارة الوجهات العالمية الرائدة لليخوت الراقية.

وحظيت النسخة المحدّثة من «بحر دبي» باهتمام لافت، بالنظر إلى دورها المحوري في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بالأنشطة الترفيهية البحرية التي تكتسب أهمية استراتيجية؛ كونها تعد رافداً حيوياً للتنويع الاقتصادي. وتكمن أهمية المبادرة النوعية في كونها دعامة أساسية للارتقاء بالأنشطة الترفيهية البحرية، باعتبارها مكوناً رئيسياً من مكونات التجمع البحري المحلي، الذي وصل إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية وتميزاً في العالم، سيّما وأنها تضع آلية واضحة لتدعيم وتطوير وتنسيق وتعزيز تكامل المنتجات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحرية، بما يضمن تقديم تجربة متميزة لرواد البحر، تتواءم والمستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي، على الخارطة البحرية الترفيهية في العالم.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أن الزخم القوي الذي حظيت به المبادرات البحرية النوعية، يعكس الثقة العالية التي توليها الأوساط البحرية الإقليمية والدولية للسلطة البحرية، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البيئة البحرية المحلية، بالاستفادة من التسهيلات الاستثنائية والحوافز المشجعة التي تقدمها السلطة البحرية، لا سيما لمالكي ومشغلي اليخوت الفاخرة، بما فيها خدمات الترخيص البحري، والخدمات الذكية، والبنية التحتية البحرية والتقنية والتشريعية الحديثة، والإمكانيات اللوجستية التي تضاهي الأفضل في العالم، مشيراً إلى زيادة مدة تصاريح القوارب الأجنبية الزائرة إلى 6 أشهر، ومنح تصريح الإبحار بشكل فوري عند الوصول إلى مياه دبي.