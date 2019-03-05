إفصاحات الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * حددت «العربية للطيران» 17 مارس الجاري، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة.

* صدقت الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13 % عن عام 2018.

* تجتمع الجمعية العمومية لشركة عمان للتأمين يوم 21 مارس الجاري؛ للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية 2018، وكذلك النظر في مقترح بشأن تحويل 125 مليون درهم من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستبقاة.

* دعت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم 19 مارس الجاري؛ لمناقشة أمور عدة، من بينها، الموافقة على نقل ملكية أصول موجودات مصنع المياه إلى شركة جبال غلفا، والمملوكة بالكامل لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، بموجب اتفاقية بيع وشراء.

* أعلنت شركة الإثمار القابضة، أن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية، تقرر يوم 25 مارس الجاري.