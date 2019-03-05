«غرفة دبي»: علامة المسؤولية الاجتماعية تقيس امتثال الشركات لأفضل الممارسات المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي، 33 شركة ومؤسسة، حصلت على علامة «غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»؛ وذلك خلال حفلٍ نظمته مؤخراً في مقرها؛ لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها؛ ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 359 منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات، التي تم تكريمها في الحفل على حسب عدد مرات الحصول على علامة «غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»؛ حيث تم منح العلامة للمرة الأولى لكل من: مجموعة «لاندمارك»، و«يونايتد إينجينيرينغ كونستركشن كومباني» في حين مُنِحت العلامة للمرة الثانية لكل من: «دايكن الشرق الأوسط وإفريقيا»؛ و«كلايد ان كو»؛ و«فيوتشر بايب اندستريز»؛ و«بنك الفجيرة الوطني».

وحصلت شركات: «بلو إل إل سي»؛ و«دار التوريق لخدمات شراء وخصم المستندات التجارية والائتمانية»؛ و«هيئة الطرق والمواصلات»؛ و«شركة خدمات النقل المدرسي»؛ ومجموعة «تريستر» على العلامة للمرة الثالثة، في حين حصلت «أملاك للتمويل»؛ و«ديمارا انترناشونال» على العلامة للمرة الرابعة، أما الشركات التي حصلت على العلامة للمرة الخامسة؛ فهي: «تشيب ميدل إيست»؛ و«باراماونت كومبيوتر سيستميز»؛ و«كويك ريجستريشنز»؛ و«إيه إف كونستركشن».

بينما كانت العلامة للمرة السادسة من نصيب: «إنفو فورت»؛ و«مجموعة أباريل»؛ و«إينوفا»؛ و«ماب لإدارة المرافق»؛ ومجموعة «شلهوب»؛ و«فيوليا».

وكانت العلامة للمرة السابعة من نصيب: «دوكاب»؛ و«مواصلات الإمارات»؛ و«إيمريل سيرفيسيس»؛ و«بنك المشرق»؛ و«مركز الإمارات للصرافة»، في حين حصلت مجموعة «القرم التجارية» على العلامة للمرة الثامنة.

وحصلت أربع شركات على النسخة المتقدمة من علامة «غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»؛ وذلك للمرة الأولى؛ حيث شملت قائمة هذه الشركات: مستشفى زليخة؛ وإمباور؛ و«سامرتاون إنتيريرز»؛ ومجموعة «تيكوم».

وتركز العلامة بحلتها المحدثة على أربعة مجالات رئيسية؛ وهي: مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي؛ حيث أجريت عدة تحسينات على العلامة؛ لتشمل نظاماً معيارياً جديداً؛ لاحتساب نقاط التقييم، وعوامل مطورة؛ لتقييم قوة سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ومعايير جديدة؛ للتقييم، إضافة إلى نظام إلكتروني جديد؛ لتقديم الطلبات والتقييم.

وأشاد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي»، بحصول الشركات على العلامة، التي تعد أداة مثالية؛ لقياس امتثال الشركات لأفضل الممارسات العالمية المستدامة في خدمة البيئة والمجتمع، مؤكداً أن الشركات الحاصلة على العلامة، باتت مثالاً يحتذى في مجتمع الأعمال للشركات المتميزة في خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة.

ولفت الغرير إلى أن عدد العلامات، التي مُنحت حتى الآن منذ إطلاق العلامة بلغ 359 علامة، الأمر الذي يكشف الأولوية القصوى، التي توليها شركات القطاع الخاص لاستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي تعد جزءاً أساسياً من خطط التطوير والتنمية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي بالدور المتنامي، الذي يلعبه مركز أخلاقيات الأعمال في تعزيز التوعية ضمن مجتمع الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، مؤكداً أن إطلاق المركز ل«علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» يشكل مبادرة ريادية؛ لضمان فعالية السياسات والأنشطة المجتمعية.وأشادت الشركات الحاصلة على العلامة بأهمية العلامة في تحفيزهم على مواءمة ممارساتهم مع أفضل المعايير العالمية.