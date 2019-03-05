شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لصادرات «الأثاث الألماني» 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف اتحاد صناعة الأثاث الألماني، عن تحقيق رقم قياسي في صادرات الأثاث الألماني في عام 2018 بقيمة 10.9 مليار يورو.
وأوضح الاتحاد، في مقره بمدينة باد-هونف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، أن حجم الصادرات زاد بذلك بنسبة 2.2% مقارنة بعام 2017.
وبحسب الاتحاد، شهد السوق الصيني زيادة واضحة في استيراد الأثاث الألماني بنسبة 14.7%، ولكن دول الاتحاد الأوروبي ظلت في الوقت ذاته أهم الدول الأجنبية المستوردة لصناعة الأثاث الألماني بنسبة مبيعات تبلغ 70% تقريباً.
وكانت فرنسا البلد المستورد الرئيسي للأثاث الألماني، تلتها سويسرا والنمسا وهولندا، وفقاً لبيانات الاتحاد.
ولكن الاتحاد أشار إلى تراجع بريطانيا إلى المرتبة الخامسة في استيراد الأثاث الألماني، في ظل الخروج المنتظر لها من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع الاتحاد زيادة في المبيعات للعام الجاري تصل إلى 2%.
(د.ب.أ)
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