شكرا لقرائتكم خبر عن حرب واشنطن وبكين التجارية تدخل ربع الساعة الأخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمي خلال قمة تُعقد في 27 مارس/آذار، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته المحادثات بين البلدين.

وتبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات، مما أحدث هزة في الأسواق المالية وعطل سلاسل إمدادات المصانع، وقلّص صادرات المزارع الأمريكية.

قالت الصحيفة نقلاً عن مصادر اطلعت على الأمر من كلا الجانبين، إن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على السلع أمريكية الصنع بما فيها المنتجات الزراعية والكيماويات والسيارات، في مقابل تخفيف الإجراءات المتخذة من واشنطن، لكن مصادر الصحيفة حذرت من عقبات ما زالت قائمة، وقالت إن كلا الطرفين سيواجه مقاومة داخلية، بأن الشروط تحابي الطرف الآخر.

وقال التقرير إن الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعي بقيمة 18 مليار دولار من شينير إنرجي الأمريكية. وأحجم متحدث باسم شينير التي مقرها هيوستون، عن التعليق على احتمال إبرام صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

وكانت الشركة وقعت العام الماضي، اتفاقاً مدته 20 عاماً لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز المسال من مرفأ تصديره في لويزيانا حتى 2043.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أبلغ «سي إن بي سي»، الخميس، أن الولايات المتحدة تعكف على اتفاق تجارة تفصيلي مع الصين، سيتضمن التزامات هيكلية محددة.

وفي سياق متصل، يصوت البرلمان الصيني الأسبوع المقبل على قانون ينص على «تغيير جوهري» للمستثمرين الأجانب، حسبما أفاد مسؤول، أمس الاثنين، في خطوة قد تؤدي إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.

وسيكون مشروع القانون حول الاستثمارات الأجنبية، بنداً جوهرياً في الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني، والتي تبدأ الثلاثاء، وتستمر أسبوعين.

مخاوف أوربية

ويسعى القانون إلى معالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية منذ وقت طويل، ولو أن الأوروبيين أعربوا عن مخاوف من أن تكون الصين تُسرِّع إقراره، تلبية للمطالب الأمريكية في مجال التجارة.

وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، وهو شرط مفروض حالياً على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل بالصين، ويعتبر موضوعاً جوهرياً في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

كما أوضح المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني، تشانج ييسوي، خلال مؤتمر صحفي، أن القانون الجديد يُلغي آلية «الموافقة بدراسة كل طلب على حدة» للشركات الأجنبية.

وهذا ما يضمن للمستثمرين الأجانب، الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء الشركات المدرجة في «قائمة سلبية».

وتستخدم بكين هذه القوائم السلبية لتحديد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة. وقال تشانج إن «المجالات التي سيتم فيها حظر الاستثمارات الأجنبية أو الحد منها، ستدرج بشكل واضح في قائمة، والمجالات خارج القائمة السلبية ستكون مفتوحة بشكل تام» للمستثمرين الأجانب.

وأكد أن «الاستثمارات الصينية والأجنبية ستلقى المعاملة ذاتها». وسيحل «القانون الموحد» الجديد محل القوانين المطبقة منذ ثلاث سنوات، بشأن الشركات المختلطة الصينية الأجنبية، والشركات المملوكة بالكامل ل«رساميل» أجنبية.

وأوضح تشانج أن «هذا تغيير جوهري في نظامنا لإدارة الاستثمارات الأجنبية، سيعزز الانفتاح والشفافية والوضوح في بيئتنا الاستثمارية».

وينتقد المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون منذ وقت طويل، سياسة الصين حيال الشركات الأجنبية، منددين بعدم فتح السوق الصينية أمام هذه الشركات، وبعمليات سرقة للملكية الفكرية على نطاق واسع.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين تيم ستراتفورد، الأسبوع الماضي: «إن انطباعنا الأولي إيجابي»، لكن أوساط الأعمال تنتظر الحصول على مزيد من التفاصيل.

لكن غرفة التجارة الأوروبية أعربت عن مخاوف من أن تكون الصين تتسرع في إقرار القانون، لتلبية الطلبات الأمريكية.

ويصوت المجلس الشعبي الصيني على مشروع القانون في 15 مارس/آذار، في اليوم الأخير من دورته السنوية. (وكالات)