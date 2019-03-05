48 جهة تستعرض مقومات أبوظبي السياحية في برلين

تترأس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفد أبوظبي للمشاركة في معرض «بورصة السياحة العالمية - برلين» الذي يعد أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة في العالم، وينطلق غداً ويستمر إلى 10 مارس الجاري.

يضم الوفد 48 جهة من أهم الشركاء العاملين بقطاع السياحة والضيافة في الإمارة، بما في ذلك ممثلو أبرز الفنادق والمنتجعات ووكلاء السفر والعطلات والجولات وشركات إدارة الوجهات إلى جانب معالم ومرافق ثقافية وسياحية ومنشآت ترفيهية، من بينهم «الاتحاد للطيران»، ومتحف اللوفر أبوظبي و«جزيرة ياس» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» وجامع الشيخ زايد الكبير. كما يشارك بالمنصة شركاء من 37 فندقاً، ومنها «منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي» و«منتجع جميرا في جزيرة السعديات» و«فيرمونت المارينا ريزيدنسس» و«إديشن أبوظبي».

وتوجّه الوفد الذي تقوده دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى أوروبا سعياً إلى الترويج لأبرز المعالم والمقومات السياحية لإمارة أبوظبي، بخاصة مع الرقم القياسي الجديد الذي حققته إمارة أبوظبي من ناحية عدد الزوار القادمين إليها خلال عام 2018 والذي بلغ أكثر من 10 ملايين زائر.

وتعد مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض «بورصة السياحة العالمية - برلين» واحدة من أكبر الفرص السنوية للتواصل مع أهم ممثلي قطاع السياحة والسفر حول العالم بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه هذا القطاع.

وتشهد منصة أبوظبي في المعرض استضافة سفارة دولة الإمارات لدى ألمانيا لحفل استقبال في يوم الافتتاح. وفي اليوم الثاني تستضيف المنصة حفل توزيع جوائز غولدن سيتي جيت، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز «توريستيك بي آر أند ميدين» 2019، التي تنظمها شركة «SRT»، وهي دار نشر تعنى بنشر كتيبات سنوية عن الصحافة والعلاقات الإعلامية المتخصصة بقطاع السياحة (توريستك بي آر، وميديا توريستك)، والتي تتناول صناعة السياحة في ألمانيا والنمسا وسويسرا. وذلك بحضور علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتتضمن الجائزة فئات أفضل وكالة للعلاقات العامة في مجال السياحة، وأفضل مجلس إدارة سياحي، وأفضل مدونة سفر، وأفضل مكتب إعلامي تحريري عن السفر، وأفضل صحفي متخصص بقطاع السياحة. كما تعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال مشاركتها في هذا المعرض السنوي على تسليط الضوء على استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والاتصال بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعدّ معرض بورصة السياحة العالمية - برلين من أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال السياحة. وتعد مشاركتنا المستمرة منذ عام 2005 دليلاً راسخاً على مساعينا الرامية إلى الترويج للعروض الثقافية والسياحية الفريدة التي تقدمها أبوظبي لزوارها من حول العالم، الأمر الذي يتمتع بأهمية خاصة هذا العام بالتزامن مع»عام التسامح»، ما يؤكد سعينا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى مواصلة العمل للتعرف إلى مختلف الثقافات والتجارب العالمية التي تسهم بلا شك في إثراء تجربتنا التي نوفرها لزوار أبوظبي لترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية مفضلة لدى الجميع من كافة أرجاء العالم».