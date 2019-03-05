شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الثالثة عالمياً على مؤشر «أجيليتي» للأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً وعربياً والثالث عالمياً بعد الصين والهند على «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2019» للسنة الخامسة على التوالي كما حصدت المرتبة الأولى على معيار «أساسيات مزاولة الأعمال».

وتفوقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار السنوي العاشر من المؤشر، الذي يقيس على نطاق واسع القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال في الدول الناشئة.

ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج، مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين الصين والهند توالياً إلى جانب دول جنوب شرق آسيا.

كما احتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز الثالث عالمياً والسعودية السادس، وسلطنة عُمان 12، والبحرين 16، والكويت 18. ومن دول جنوب شرق آسيا؛ احتلت إندونيسيا المركز الرابع عالمياً، وماليزيا 5، وفيتنام 10، وتايلند 11، والفلبين 20 بسبب أدائها القوي.

قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي ل«أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا: يعزى الأداء القوي الذي قدمته الاقتصادات الخليجية في المؤشر إلى الاستثمارات الحكيمة في البنى التحتية للخدمات اللوجستية والنقل وتضافر الجهود في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والتقدم المطرد على مستوى تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والتطوير الاستراتيجي للقدرات الرقمية. كما ساهم التنافس الصحّي بين الاقتصادات الخليجية بوضع المنطقة بأكملها في الصدارة.

وأظهر استبيان «أجيليتي» السنوي الذي يشمل أكثر من 500 من المتخصصين العاملين في قطاع سلاسل الإمداد، أن كبار المسؤولين في القطاع متفائلون حيال آفاق نمو الأسواق الناشئة خلال عام 2019، ولكنهم في ذات الوقت يخشون من أن تؤدي التوترات التجارية والتقلبات في مجال العملات وأسعار الفائدة وخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي إلى حدوث أزمة تحمل آثاراً سلبية واسعة النطاق.

واعتبر 55.7% من المشاركين بالاستبيان أن تحقيق نمو بنسبة 5% خلال عام 2019 هو أمر متوقع، في حين يقول 47.1%، وهي نسبة غير منتظرة، أن حدوث أزمة تطال الأسواق الناشئة يعتبر أمراً مرجحاً أومرجحاً إلى حد كبير. وكانت الأسواق الناشئة قد شهدت توسعاً بنسبة 4.7% خلال عام 2018، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 4.5% خلال عام 2019.

العشرة الأوائل

يقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وجاءت المراكز العشرة الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب:

الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والمكسيك وتركيا وفيتنام، وتبوأت الصين والهند أعلى القائمة فيما يخص الخدمات اللوجستية المحلية؛ كما احتلت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى على التوالي في فئة الخدمات اللوجستية الدولية؛ في حين تصدرت الإمارات فئة أساسيات مزاولة الأعمال متبوعة بماليزيا.

منهجية

اعتمد المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية هي مقومات القطاع والخدمات اللوجستية العالمية والخدمات اللوجستية المحلية ونال كل محور علامة 33% من آراء المستطلعين، وتمثلت معايير مقومات القطاع بالبيئة التنظيمية وآليات عمل الائتمان والديون، وتنفيذ العقود وأطر مكافحة الفساد والتضخم والتكاليف التي يتم تكبدها نتيجة الجرائم وأعمال العنف، والوصول إلى السوق ومستويات الاستقرار المحلي، وتمثلت معايير الخدمات اللوجستية العالمية بأسواق الخدمات اللوجستية العالمية وأنماط التجارة المكثفة وجودة البنية التحتية وترابط السوق، والإجراءات الخاصة بالحدود، بينما تمثلت معايير الخدمات اللوجستية المحلية بأسواق الخدمات اللوجستية والاقتصاد الكلي، والتعداد السكاني، والمساواة من حيث الدخل والتطور الحضري.

مؤشرات

حصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام؛ استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال؛ وهي الفئة التي تصنف الدول حسب البيئة التنظيمية وديناميكيات الائتمان والدين وإنفاذ العقود وضمانات مكافحة الفساد واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق، حيث شهدت هذه الفئة تصنيف الصين والهند في المركزين 7 و10 على التوالي.

ويتوقع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية تراجع حجم النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 10% نتيجة التوترات التي قادت البلدين لفرض رسوم جمركية على واردات كل منهما. وعلى خلفية التوترات التجارية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، يعتبر المشاركون في الاستبيان أن الهند ستكون السوق التي تتمتع بأفضل الإمكانات وآفاق النمو متبوعة بالصين التي مثلت ثاني خياراتهم. ويشير 56% من المشاركين إلى أن المواجهة التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا التي تقدم بدائل عن الصين في مجالات التصنيع والتوريد، ومن المتوقع أن تحقق«مبادرة الحزام والطريق» الصينية التي من شأنها استثمار من 4 إلى 8 تريليونات دولار في البنى التحتية، مكاسب أكبر بالنسبة للصين قياساً بدول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا التي ستشهد ضخ هذه الاستثمارات، حيث أشار 64% من المسؤولين التنفيذيين إلى أن المبادرة ستعمل على تعزيز النمو والنشاط التجاري الصيني؛ بينما يعتقد 41.4% منهم فقط أنها ستساعد الأسواق الناشئة الأخرى.

التجارة الإلكترونية

وفيما يتعلق بأنشطة التجارة الإلكترونية، فهي تعزز الفرص اللوجستية في الأسواق الناشئة. حيث يتوقع 60% من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أن يقوم تجار التجزئة بالاستعانة بمصادر خارجية لإتمام خدمات الميل الأخير، بينما يتوقع 47.4% منهم أن يتم تعهيد المزيد من الخدمات ذات الصلة لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية. وبحسب المشاركين في الاستبيان؛ تعتبر«البيروقراطية التجارية» أكبر العقبات التي تقف في وجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية لمزاولة أعمالها دولياً. أما بالنسبة لماهية حجم الشركات التي من المرجح أن تكون الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة، فيوضح المؤشر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الخيار المفضل للمشاركين مقارنة بالشركات العالمية والإقليمية أو حتى المحلية الكبيرة، كما تبينت أهمية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتي باتت متاحة في الوقت الراهن لنحو 43% من السكان في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كعامل محفز للأنشطة التجارية، كونها تذلل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وسائل سريعة وآمنة للدفع والتعاملات المالية.

«بريكست»

وفيما يتعلق بموضوع «بريكست» ومدى تحقيقه للفائدة على الأسواق الناشئة، توقع 59% من المسؤولين التنفيذيين المشاركين في الاستبيان توجه الأسواق الناشئة إلى الحصول على امتيازات تجارية وصفقات جديدة في المملكة المتحدة. بينما يعتقد 70% أن الأسواق الناشئة لن تتأثر بال«بريكست» في حين توقع 65% من المشاركين زيادة حجم النشاط التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بموجب الاتفاقية التجارية الجديدة التي لم يصادق عليها بعد والتي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

«خط دبي للحرير»

قال باسل الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» في أبوظبي: إن مشروع «خط دبي للحرير» الوارد في «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيسرع في نشاط الخدمات اللوجستية وحركة النقل والشحن في الإمارات والمنطقة والعالم، وبالتالي سيعمل على تحقيقها لمزيد من المراكز المتقدمة.

العقوبات الأمريكية تبخّر إمكانات إيران

بحسب رأي المشاركين في استبيان أجيليتي؛ تبخرت إمكانات إيران على المدى القريب في ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية. حيث يقول حوالي 75% منهم أن إيران «باتت واعدة بصورة أقل» أو«غير واعدة على الإطلاق». وحلت إيران في المرتبة (49) وقبل الأخيرة بين 50 دولة كوجهة لوجستية دولية.