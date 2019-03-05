«إن دي تي» تستحوذ على «إنتركس» الكويتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي»، التابعة لإنفستكورب، عن استحواذها على شركة «المركز الدولي للمسح والتفتيش» (انتركس)، وهي أكبر مزوّد للخدمات المتخصصة في اختبارات منع التآكل وحلول الفحص في الكويت.

وكان إنفستكورب قد استحوذ على حصّة الأغلبية في شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» في يوليو 2015 من مجموعة «الشويعر».