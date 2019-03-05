شكرا لقرائتكم خبر عن «مقاصة البيانات» تخدم 62 شركة اتصالات في 30 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة: ”الخليج 365”

أكد المهندس ناصر سالم، المدير العام لغرفة الإمارات لمقاصة البيانات، أن «الغرفة» التي تأسست قبل ربع قرن في العام 1994 بصفتها غرفة مقاصة البيانات الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، تمكّنت من ترسيخ تواجدها القوي لتكون الخيار الأمثل للعملاء من الشركات ومُشغلي شبكات الهاتف المتحرك، وذلك من خلال توفير حلول مبتكرة لتعزيز العائدات مع تقليل التكلفة التشغيلية.

قال ناصر سالم، المدير العام لغرفة الإمارات لمقاصة البيانات، في حوار مع الإعلاميين خلال مشاركة الغرفة في المؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة في برشلونة: تقدم الغرفة حلولاً متطورة في مجالات مختلفة تشمل مقاصة البيانات، والمقاصة المالية، وضمان العائدات، وخدمة الرسائل، وخدمات القيمة المضافة، وخدمات شرائح الهاتف المتحرك (SIM)، وخدمات الشرائح الإلكترونية المدمجة (eSIM) وغيرها. وقد شاركت غرفة الإمارات لمقاصة البيانات مؤخراً في المؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة في برشلونة، وشاركت في مناقشات مهمة حول الفُرص المحتملة لتوسيع نطاق الأعمال، علاوةً على استكشاف مجالات النمو المستقبلية. وتالياً تفاصيل الحور:

* ما أبرز الخدمات والحلول الجديدة التي قمتم بعرضها للعملاء في برشلونة؟

- تُعد شرائح الهاتف المحمول ((SIM عنصراً محورياً في منظومة عمليات مُشغلي شبكات المحمول (MNO)، ومن المهم جداَ أن تتسم بدرجة عالية من الأمان والحماية. كما أحدثت الشريحة المدمجة (eSIM) تطوراً تكنولوجياً مهماً من حيث سهولة الوصول لشبكات الهاتف المحمول، لذلك قامت الغرفة بتركيز مشاركتها في المعرض والمؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة على خدمات تفعيل الشرائح المدمجة عن بعد، واستطعنا أن نرسخ أنفسنا كأحد أهم اللاعبين الدوليين في مجال شرائح الهواتف وأن نبرز آخر ما توصلت إليه تقنيات التفعيل عن بعد، علاوةَ على الحلول المبتكرة للشرائح التقليدية التي تناسب متطلبات كل عميل. ولابد أن نلفت النظر إلى أهمية أن تعمل شرائح الهواتف المتحركة بدرجة عالية جداً من الموثوقية والكفاءة لضمان تفادي أية خسائر في العوائد أو عدم رضا المشتركين من جراء صعوبات في التواصل مع شبكة المحمول. وبالنسبة للتطبيقات بين الآلات فإن الشريحة المدمجة أثبتت فاعليتها لمشغلي خدمات الاتصالات وكذلك لعملاء قطاع الأعمال.

حلول الحماية الذكية

* ما الجديد الذي ستقدمه الغرفة لمُشغلي شبكات المحمول؟

- تعتبر حلول الرسائل النصية بالاعتماد على حل (A2P) المتخصص أو ما يسمى «من تطبيق إلى شخص»، أحد أهم المحاور الخدمية الرئيسية التي تقدمها الغرفة، كما توفر منظومة «الحماية الذكية»,SMART PROTECT، لمشغلي شبكات الهواتف المتحركة الأمان الشبكي وضمان العائدات، إضافة إلى تطبيق «رسائل المؤسسات» eMessag لتوفير حلول رسائل نصية متنوعة للأعمال والشركات.

ولقد أسهمت جهود غرفة الإمارات لمقاصة البيانات الدائمة والمستمرة، والتزامها الدائم بتعزيز الابتكار بتزويد شركائها من مشغلي الهواتف المتحركة بأحدث حلول الرسائل النصية المتكاملة والمتخصصة، وبما يلبي احتياجاتهم وأعمالهم. فمن خلال حلول الحماية الذكية، أصبح بإمكان العملاء من مشغلي شبكات الهواتف المتحركة التحكم بحركة الرسائل ضمن شبكاتهم بوقتها الحقيقي وبكل أمان.

وستساعد منظومة «E-Message» مُشغلي شبكات المحمول على الاستفادة من إمكانات السوق الهائلة من خلال الوصول إلى القطاعات المستهدفة عبر حملات التسويق، وبذلك يمكن للشركات تحويل تلك الفرص إلى مصادر ثابتة للدخل.

كما بإمكان مشغلي شبكات المحمول الاستفادة من حلول التحكم في الرسائل الواردة إلى شبكاتهم عبر تطبيق«Smart Protect»، وهو ما يتيح لهم التحكم الكامل والأمان في الوقت الفعلي، كما يفيد في تجديد البروتوكولات الأمنية للشبكات والرسائل. إذ تقوم منظومة«Smart Protect»بمراقبة حركة الرسائل من التطبيقات للأفراد (A2P) للتحقق من عدم خسارة الإيرادات وكذلك لتحسين العوائد. إن خدمة التراسل المدارة الشاملة، التي تقدمها الغرفة والمعتمدة على أحدث التكنولوجيات والمدعومة بالرقابة المستمرة من فريق متخصص من الخبراء الدوليين، تمنحها ميزة تنافسية قوية. وتتضمن المزايا الأخرى حلولاً مخصصة حسب الطلب، ومخاطر صفرية، و ال«CAPEX» و ال «OPEX»، ونماذج تجارية مرنة تناسب احتياجات العملاء، مع احتمالات صفرية لانقطاع الشبكة.

فُرص كبيرة للتوسع

* ما أبرز عملياتكم الدولية وخططكم التوسعية في هذا المضمار؟

- تقدّم الغرفة خدماتها لأكثر من 62 شركة اتصالات في 30 دولة حول العالم، ونتطلع إلى توسيع نطاق عملياتنا في الأماكن التي تحتاج إلى الاستفادة من المنتجات والخدمات والحلول التي نقدمها. وقد تمكنا خلال المعرض والمؤتمر العالمي لأنظمة الهواتف المتنقلة من لقاء عدد كبير من العملاء المحتملين، لذلك نرى أن فُرص التوسع هذا العام كبيرة جداً.

لقد عملت غرفة الإمارات لمقاصة البيانات كشريك للحلول المتنقلة للشركات المقدمة لخدمات الهاتف المتحرك منذ ما يقارب من ال 25 عاماً، وذلك اعتماداً على رؤيتنا على المدى الطويل لقيادة الابتكار والتقدم التكنولوجي، وستواصل الغرفة الاستثمار للوصول إلى أفضل وأحدث التقنيات الدولية وتوفيرها لعملائنا الحاليين والمستقبليين لتمكينهم من تركيز جهودهم على تحقيق أهدافهم في توفير أجود الخدمات لعملائهم، وسنستمر في التوسع لتوفير أفضل الحلول لمُشغلي شبكات المحمول على مستوى العالم.

الخطط المستقبلية

أكد المدير العام لغرفة الإمارات لمقاصة البيانات أنه نظراً لأن مُشغلي شبكات الهاتف غالباً ما يركزون على تحقيق عنصر الكفاءة مقروناً باعتماد أحدث التكنولوجيات لشبكاتهم، فإن الغرفة ستواصل تطوير وإثراء منتجاتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، لذلك سيكون من ضمن أولوياتنا في عام 2019 تضمين الأدوات التقنية التحليلية المتقدمة التي ستمكن مشغلي الشبكات من تقديم خدماتهم لعملائهم على أعلى مستويات الجودة وكذلك إدارة احتياجات التجوال في بيئة خالية من المتاعب.

الكفاءة والموثوقية

أوضح ناصر سالم أن باقات الحلول المبتكرة التي تقدمها غرفة الإمارات لمقاصة البيانات تم تصميمها بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية وحسب معايير الاتحاد الدولي لأنظمة الهاتف المحمول (GSMA)، بحيث تُمكِّن مُشغلي شبكات الهاتف المتحرك من تقديم خدمات لا تضاهى لعملائهم من ناحية الكفاءة والموثوقية، وذلك عبر استثمارهم في الشرائح ذات سعات الذاكرة الكبيرة والتي تتيح لهم تحميل بيانات التطبيقات عن بعد بتقنية«Over-the-Air»، ومن أشهر استخدامات هذه التقنية تطبيقات الدردشة التفاعلية المباشرة.

وللغرفة مصنع متطور لتصنيع شرائح الهاتف المحمول، وهو حاصل على شهادة الاعتماد الأمني الإلكتروني الصادرة عن الاتحاد الدولي لأنظمة الهاتف المحمول(GSMA)، وتقوم بتوفير شرائح الهاتف المتحرك من سعة 32 كيلوبايت إلى 1 ميجابايت، علاوةَ على خيارات العديد من أنواع الشرائح (SIM,USIM,ISIM) وكذلك الشرائح المتخصصة للتواصل بين الآلات (M2M SIM) ما يتيح للهواتف العمل في جميع شبكات الهاتف من الجيل الثاني ولغاية الجيل الخامس، كما تشتهر الغرفة بفترة تسليم قياسية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.