ثلاث مجموعات إنفاق رئيسية تخفض التضخم في الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساهمت ثلاث مجموعات إنفاق رئيسية على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إلى تراجع مستويات التضخم في الدولة، وتتمثل هذه المجموعات في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ومجموعة الترفيه والثقافة، إضافة إلى مجموعة الملابس وملبوسات القدم.

بالنظر إلى بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركزي الإحصاء في كل من إماراتي دبي وأبوظبي؛ فقد سجل التضخم في الدولة خلال يناير 2018 مستوى 4.76% تزامناً مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، وتباطأ تدريجياً في الأشهر المتتالية إلى أن وصل إلى 0.34% خلال ديسمبر الماضي، في حين سجل في إمارة أبوظبي 3.2% وارتفع إلى 3.4% بينما انخفض تواليا إلى إن وصل في ديسمبر 2018 عند 0.8%، وعلى مستوى إمارة دبي فقد سجل التضخم في يناير 2.69% وحافظ على مستويات متقاربة في الأشهر اللاحقة حتى هبط وسجل إلى مستويات تحت صفرية في النطاق السالب عند -0.37% خلال شهر ديسمبر الفائت.

وفيما يتعلق بأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتي تعد المجموعة الأبرز التي قادت مستويات التضخم في الدولة عموماً ودبي خصوصاً إلى التباطؤ والتراجع منذ مطلع العام الماضي 2018 حتى نهايته، حيث سجلت تراجعاً على مستوى شهري في يناير الفائت بنسبة 0.67% وبلغت ذروة تراجعه في ديسمبر الماضي بنسبة - 5.02 وبنسبة -2.9 % على أساس سنوي، في حين تشير بيانات مجموعة الملابس وملبوسات القدم إلى تراجع قيمة إنفاقها من 7.64% خلال يناير إلى -3.44 في ديسمبر 2018، وبنسبة 0.27% خلال العام الماضي، وسجلت مجموعة الترفيه والثقافة تراجعاً بنسبة 10.33% خلال يناير واستمرت بوتيرتها هبوطا عند 11.25 في إبريل وارتفع مجددا في مايو عند 4.05 واستمر صعودا إلى أن وصل عند 9.93% في ديسمبر وبنسبة -1.18% على أساس سنوي.

وبحسب أحد خبراء الاقتصاد، قال، إن ثمة تقلبات وتباينات في أسعار المستهلك ومجموعات الإنفاق الرئيسية في دبي وخاصة في فئات ثلاث تحولت من الموجب المنخفض إلى مستويات سالبة وهي الملابس وملبوسات القدم ومجموعة السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى مجموعة الترفيه والثقافة، وعلى سبيل المثال مجموعة الملابس وملبوسات القدم قد تحولت إلى السالب مقارنة بين مايو ويونيو من العام الماضي واستمرت سالبا حتى نهاية 2018.

وأضاف الخبير الاقتصادي: بالإشارة إلى مجموعة السكن والمياه والكهرباء قد بدأت مستوياتها سالبة منذ بداية العام 2018 واستمرت على حالها مع نهايته، إلا أن ذلك يعود لصالح المستهلك بما يحقق له مستويات أسعار وإيجارات منخفضة قد يزيد الطلب في الكثير من الحالات على ذلك، فيما مجموعة الترفيه والثقافة فقد سجلت أسعارها سالبة على مدار أربعة أشهر تقريباً، والسبب في تسجيل معدلات التضخم لهذه المستويات يعود إلى حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي والأوضاع الاقتصادية المستجدة إقليميا وعالميا، وبما أن دبي والاقتصاد الإماراتي منفتح وحر أمام الاستثمارات العالمية وللمتغيرات الاقتصادية العالمية فهو من الأمر الطبيعي أن يعيش اقتصاد دبي ما يعيشه الاقتصاد العالمي لا سيما عبر بوابتي التجارة وحركة رؤوس الأموال، وحركة التصحيح العقاري الذي شهدته دبي مؤخراً هو أمر إيجابي وصحي وطبيعي للمستهلكين.