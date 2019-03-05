اليونان تعتزم إصدار سندات أجل 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت قناة «إي.آر.تي» التلفزيونية الحكومية اليونانية بأن البلاد تعتزم إصدار سندات أجل عشر سنوات خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف جمع نحو مليارين إلى ثلاثة مليارات يورو (2.27-3.41 مليار دولار).

وسيكون هذا الإصدار، المتوقع خلال اليومين القادمين، هو الأول الذي يتم إصداره بأجل عشر سنوات منذ تسعة أعوام. وكان آخر إصدار من هذا الأجل في آذار/مارس من عام 2010 وجمع خمسة مليارات يورو بعائد 6.25%.

وبعد ذلك بأسابيع، اضطرت اليونان إلى الاعتراف بأنها غير قادرة على تمويل نفسها وأن عليها أن تسعى للحصول على خطة إنقاذ دولية، وبالفعل حصلت في أعقاب ذلك على ثلاث حزم إنقاذ مالي، جميعها مشروطة بإصلاحات قاسية.

ووفقاً للتقرير، فقد اختارت الحكومة ستة بنوك لإدارة الطرح، هي «بي.إن.بي. باريبا» و«سيتي» و«كريدي سويس» و«جولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي.» و«جيه. بي. مورجان». وخلال العام الماضي، جمعت اليونان أكثر من 30 مليار يورو عن طريق إصدار أوراق مالية بفترات استحقاق أقل. (د ب أ)