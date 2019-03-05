شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة عجمان» تعرض مناطق الجذب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان في المعرض للترويج للإمارة كوجهة سياحية، تتميز بعروض ترفيهية متنوعة للزوار المحليين والإقليميين والدوليين.
وستعرض الدائرة، خلال هذه المشاركة، أبرز المعالم السياحية في عجمان، والجدول الزمني المميز للفعاليات الرياضية.وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «إضافة إلى «معرض بورصة برلين»، ستشارك دائرة التنمية السياحية بمعرضين رئيسيين في 2019؛ وهما: «سوق السفر العربي» في دبي؛ و«سوق السفر العالمي» بلندن، كما أننا سنشارك في الجولات الترويجية «زُر الإمارات»، التي ستقام في كل من الهند والسعودية والدول الإسكندنافية وروسيا، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد. وسيتيح معرض «بورصة برلين» فرصة فريدة لتبادل الخبرات، وجذب استثمارات جديدة ».
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