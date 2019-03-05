«العربي المتحد» يُعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن «البنك العربي المُتحد» عن تعيين أحمد محمد أبو عيدة في منصب الرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من 10 مارس/ آذار الجاري، وذلك في إطار حرص البنك على توظيف القدرات والكفاءات وضمن سعيه الدؤوب لتقديم المزيد من المنافع لعملائه، وتحقيق إيرادات مستدامة لمساهميه. وأعرب الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» عن ترحيب البنك بانضمام السيد أحمد محمد أبو عيدة إلى فريق الإدارة العُليا وهنأه بمنصبه الجديد، متمنياً له النجاح وأن يكون إضافة واعدة للطاقات البشرية في البنك.

وقال: «إننا على ثقة بأن أحمد محمد أبوعيدة سيسهم من خلال خبرته العملية وسجله الحافل بالإنجازات في المجال المصرفي والمالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، في تطوير أعمال البنك والارتقاء بنوعية وجودة وتميّز برامجه ومنتجاته وخدماته بما يضمن راحة المتعاملين ويُعزّز قصة نجاح البنك العربي المتحد ونموه وازدهاره بشكل مستدام».