شكرا لقرائتكم خبر عن «ترست وورثي» تباشر أعمالها ب «خليفة الصناعية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت مجموعة «Trustworthy.ae» (ترست وورثي)، ومقرها دبي، أمس، عن تدشين أول مستودع للحاويات الداخلية (ICD)، ومنشأة لتقديم الخدمات اللوجستية تابعة لطرف ثالث (3PL) في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط وتتبع لموانئ أبوظبي.

تتولى شركة «هايليز أدفانتيس» المحدودة، وهي ذراع خدمات النقل والخدمات اللوجستية للمجموعة المتعددة الجنسيات «هايليز جروب»، إدارة وتشغيل المرافق الجديدة للمجموعة. وتمتلك الشركة خبرة تمتد لعقدين من الزمن، في مجال إدارة مستودعات الحاويات الداخلية وتقديم الخدمات اللوجستية، وتدير العديد من المرافق في جنوب آسيا.

ويأتي افتتاح مجموعة «Trustworthy.ae» لمرافقها على مقربة من ميناء خليفة، تلبية للزيادة المتوقعة في أحجام الحاويات التي ستصبح بسعة 8.5 مليون وحدة، مكافئة لعشرين قدماً «TEUs» سنوياً، على مدى السنوات الخمس المقبلة، بدلاً من الأحجام الحالية البالغة 1.5 مليون.

ويوفر مستودع الحاويات الداخلية، خدمات الغسيل والتنظيف والإصلاح واعتماد الحاويات التي تتراوح طاقتها التشغيلية بين 1,500 إلى 1,800 شاحنة في اليوم.

وسيتم إصلاح الحاويات الرئيسية والثانوية من خلال ورشة حديثة داخل المنشأة. وتوفر الخدمات اللوجستية عمليات التخزين بدرجات الحرارة المنخفضة والمحيطة، إضافة إلى توفير مساحات التخزين المفتوحة.

وحضر حفل الافتتاح الكابتن محمود جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وسمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، والسيد عبد اللطيف، المدير العام لمجموعة «Trustworthy.ae»، وجلال عز الدين، مدير تنفيذي في مجموعة «Trustworthy.ae»، وموهان بانديثاج، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هايليز جروب»، وروان وايدياراتني، المدير العام لشركة «هايليز أدفانتيس» المحدودة، إلى جانب عدد من المدعوين من كبار الشخصيات.

من جانبه، قال السيد عبد اللطيف، المدير العام لمجموعة «Trustworthy.ae»: «يمثل تدشين مشروعنا اليوم في مدينة خليفة الصناعية، نقطة بارزة في أعمالنا، ويؤكد عمق التزامنا بالتطوير المستمر لأعمالنا في دولة الإمارات».

وأضاف: «نحن فخورون بالتعاون مع شركة «هايليز أدفانتيس» المحدودة في هذا المشروع الاستثنائي، وهي ذات باع طويل وخبرة رائدة في إدارة وتوفير مرافق ومستودعات للخدمات اللوجستية، ذات طراز عالمي. ونحن على ثقة بأن الشركة ستحقق مستوى عالياً وغير مسبوق للجودة والخدمة في منطقة الشرق الأوسط». وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «يسعدنا أن نحتفل بافتتاح مجموعة Trustworthy.ae لأول مستودع للحاويات الداخلية، ومنشأة تقديم الخدمات اللوجستية، اللذين يشكلان تطوراً مهماً من شأنه دعم تجارة البضائع التي تشمل مختلف الصناعات من وإلى أبوظبي.

وقال روان وايدياراتني، المدير العام لشركة «هايليز أدفانتيس» المحدودة في معرض تعليقه على المشروع الجديد: «نحن سعداء بالتعاون مع مجموعة Trustworthy.ae في هذا المشروع الحيوي، ونتطلع إلى تقديم خدمة متميزة للعملاء في أبوظبي.

وبما أن المشروع هو الأول لنا في الشرق الأوسط، فإننا عازمون على إحداث فرق ملموس، من خلال الخبرات التي طورناها على مر السنين خلال عملنا في بلدان متعددة بالمدن الآسيوية».

ومن الجدير بالذكر أن أعمال التعبئة في المرافق ستبدأ هذا الشهر، مع بدء تشغيل مستودع الحاويات الداخلية في يونيو 2019. وستكون المنشأة المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية التي تمتد على مساحة 40,000 متر مربع، إلى جانب مساحة المباني المفتوحة لمدينة التخزين التي تصل إلى 25,000 متر مربع، جاهزة للعمل بحلول الربع الأول من 2020.