شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي العالمية: انتهاكات مزعومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة للمحكمة اطلعت عليها «رويترز» أن شركة موانئ دبي العالمية طلبت من محكمة هندية وقف التحقيقات في انتهاكات مزعومة بممارسات تضر بقواعد المنافسة في أكبر ميناء للحاويات في البلاد في مومباي. وقالت لجنة المنافسة في الهند العام الماضي إنها تشتبه في حدوث انتهاكات تضر بقواعد المنافسة من قبل موانئ دبي العالمية و«ايه بي مولر مايرسك» الدنماركية في المرافئ التي تديرها الشركتان في ميناء جواهر لال نهرو. (رويترز)

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