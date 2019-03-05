1.3 مليار استثمارات «سيادة» في 3 مشاريع خلال 2019

كشفت شركة سيادة للتطوير العقاري أمس عن مشروع «المهرة» السكني، في مدينة مصدر بامارة أبوظبي، إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويشتمل المشروع على بنايتين متوسطتي الارتفاع، حيث يوفر المشروع نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة متميزة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها.

وتتراوح الشقق بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم، والتي تم تصميمها بأسلوب عصري يلبي المعايير البيئية التي تتميز بها مدينة مصدر.

وبهذه المناسبة، قال شوقي دراجي المدير التنفيذي لشركة سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري: يسرنا أن نكشف عن أول مشاريع شركة سيادة للتطوير العقاري «المهرة» السكني حيث تم اختيار مدينة مصدر، كموقع للمشروع السكني المستدام الجديد نظراً لمكانة المدينة العالمية الرائدة كنموذج للتنمية العمرانية منخفضة الانبعاثات.

وأوضح دراجي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في موقع المشروع أنه من المقرر إنجاز المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2021، مؤكداً التزام الشركة بإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وأوضح أن التملك في مشروع «المهرة» متاح للمواطنين والوافدين.

وذكر دراجي أن الشركة بصدد إطلاق مشروعين آخرين خلال العام الجاري، لتصل التكلفة الاستثمارية لمشاريع الشركة في الوقت الراهن إلى 1.3 مليار درهم، حيث ستوفر هذه المشاريع ما يفوق 1000 وحدة سكنية وتجارية.

وأشار دراجي إلى حرص شركة سيادة على دراسة احتياجات السوق، ومطالب العملاء، من حيث تقديم منتجات عقارية عالية الجودة، وضمان تلبية احتياجات المستثمرين والراغبين في السكن من جميع الجوانب، حيث تتميز شقق المشروع بالمساحات الواسعة التي تلبي كافة متطلبات المستثمرين، مؤكداً الالتزام بتعزيز وتوفير بيئة صحية، وتطوير مجتمعات سكنية مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأفاد دراجي يأنه جرى تأسيس شركة سيادة للتطوير العقاري مطلع عام 2018 في إطار الاهتمام بتطوير المشاريع العمرانية المستدامة التي تساهم في الحفاظ على البيئة، وتوفير حلول سكنية مستدامة وحديثة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد دراجي أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية تدل على تحسن النشاط العقاري، موضحاً أن مشروع «المهرة» السكني يوفر فرصاً استثمارية وسكنية متميزة.