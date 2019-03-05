4.45 مليار درهم سيولة أسهم العقار خلال شهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تركز الجزء الأكبر من السيولة المتداولة في أسواق المال المحلية على أسهم قطاع العقار، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه 4.45 مليار درهم، تشكل 24.4% من إجمالي التداولات المسجلة خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي وصلت قيمتها إلى 18.2 مليار درهم.

ويظهر تحليل لحركة التعاملات على أسهم القطاع أن أسهم العقار المدرجة في سوق دبي المالي استحوذت على 3.7 مليار درهم تقريباً من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني وحتى نهاية فبراير/شباط الماضيين.

وبذلك فقد شكلت السيولة التي استقطبتها أسهم العقار المتداولة في سوق دبي المالي نحو 33.6% من إجمالي السيولة المتدفقة خلال فترة الرصد، والتي وصلت قيمتها إلى 11 مليار درهم وفقاً للإحصائيات الصادرة عن السوق.

وكان سهم إعمار الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداولات، حيث جرى إبرام صفقات بقيمة 1.86 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري، مما رفع سعر السهم إلى 4.90 درهم بنمو 18.6% مقارنة مع 4.13 درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء سهم إعمار مولز بالمركز الثاني بتداولات بلغت قيمتها 526 مليون درهم، تلاه سهم إعمار للتطوير بنحو 364 مليون درهم، وسهم أرابتك 339 مليون درهم محققة مكاسب 13.6% منذ بداية العام الجاري.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات على أسهم القطاع العقارية 760 مليون درهم، تشكل 5.10% من إجمالي قيمة الصفقات التي جرى إبرامها خلال أول شهرين من العام والبالغة 7.2 مليار درهم.

وتصدر سهم الدار قائمة الأكثر نشاطاً في القطاع بتداولات بلغت قيمتها 678 مليون درهم، ونجح السهم في تحقيق مكاسب بنسبة 11.8% خلال فترة الرصد مرتفعاً إلى 1.90 درهم مع نهاية تعاملات شهر فبراير/شباط 2019. (وام)