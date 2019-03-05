شكرا لقرائتكم خبر عن Business Today تكرم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى حفل BT100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 مساء اليوم، الإثنين، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لجهودها فى دعم الاستثمار ، حيث أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” بجهود وزيرة الاستثمار ونجاحها الكبير فى تحسن بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وإسهامها فى الإصلاحات التشريعية، التى ساهمت فى تحسن صورة مصر كثيرا فى مجال الاستثمار.

شهد الاحتفالية التى أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وخالد عنانى، وزير الأثار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.