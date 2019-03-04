نوفاك: روسيا ستسرع وتيرة خفض إنتاج النفط هذا الشهر

رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الجاري، وإن بحلول نهاية الشهر سيصل إجمالي حجم الخفض في إنتاج الخام إلى 228 ألف برميل يوميا دون مستوى أكتوبر.

وأبلغ نوفاك الصحفيين يوم الاثنين قائلا ”تقديراتنا أن نسبة الالتزام ستزيد في مارس (عن الشهور السابقة)“.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا اتفقوا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط الضعيفة.

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