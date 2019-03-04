شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم آمال اتفاق التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح ، اليوم الاثنين ، بدعم من انتعاش الآمال بأن تنهي الولايات المتحدة والصين نزاعهما التجاري هذا الشهر.

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وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 95.87 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 26122.19 نقطة ، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.68 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 2814.37 نقطة ، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 41.27 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 7636.62 نقطة.